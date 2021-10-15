中國機械工業聯合會執行副會長陳斌15日出席2021中國汽車供應鏈大會表示，2021年5～9月期間，大陸汽車產銷連續五個月下降。按此推測，晶元短缺有可能致2021年全年減產約200萬輛。

陳斌指出，令人擔心的還有工業傳感器、基礎工業軟體、特種原材料和精密儀器儀表等一系列供應鏈上嚴重依賴進口的產品，一旦出現天災人禍，可能會造成更大的影響。

股市方面，大陸車市在颱風天及重陽假期間公布多項銷售數據，假期後汽車類股表現佳，吉利汽車15日盤中上漲7.5％，報24.3港元，長城汽車漲7.9％，報33.35港元，廣汽集團漲4.2％，報7.67港元，比亞迪漲5.1％，報266.8港元，耐世特漲5.6％，報8.93港元。

另外，大陸經濟日報發文指出，新能源汽車節假日高速充電難，只是階段性問題，不會對新能源汽車發展產生長期影響。報導引述業內專家預計，未來5年大陸新能源車的產銷增速將保持在40％以上。

(時報資訊)