【時報記者郭鴻慧台北報導】製造業今年迎來全球經濟成長以及轉單效益，平和環保(6771)廢水代處理量持續增加，因反應成本調漲部分代處理廢水單價，營收逐季走升，第3季營收創歷年單季新高。因庫存增加、需求增長放緩的情況下，目前製造業第4季景氣稍不明朗，平和環保的廢水代處理量或將受到影響，未來景氣變化不確定性較高，但第4季營收仍應可維持一定水準。
平和環保的客戶主要涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等出口導向產業，其中以金屬表面處理業比重最高。歐美疫苗施打率漸漸增加，各國積極推動基礎建設，國內螺絲螺帽出口金額大幅增長，隨客戶金屬表面處理產能提高，廢水代處理量也同步增加，不過，現在製造業第四季景氣稍不明朗，第4季將到略微的影響，但不會太明顯。
平和營運容易受到客戶產業景氣循環所影響，目前正積極擴大其他產業的客戶，降低營運狀況受單一產業的影響。未來推廣將再利用資源化的應用，以創造在保護環境前提下，達成與客戶雙贏局面，並隨時掌握環保法令及產業變動，並深耕技術應用及發展，取得市場先機。
(時報資訊)
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