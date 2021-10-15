【時報記者張漢綺台北報導】銅箔基板廠台燿(6274)第3季合併營收為56.7億元，季增4.13%，創下單季歷史新高，儘管有大陸地區供電不穩定變數，且終端需求有雜音，台燿下半年營運仍可望優於上半年，美系外資因保守看待伺服器增長，預期台燿將受伺服器放緩影響，將台燿評等降至「中立」，目標價降至112元。
大陸地區自9月起大規模停限電，衝擊PCB等電子產業鏈生產，也影響銅箔基板廠交期，台燿9月合併營收下滑至17.95億元，月減7.7%，不過第3季合併營收為56.7億元，季增4.13%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為158.06億元，年成長12.64%。
近期終端需求雜音不少，且大陸地區供電不穩定，衝擊電子產業供應鏈，為第4季營運增添變數，不過台燿廠區有一半在台灣，可望降低衝擊，下半年營運仍可望優於上半年。
美系外資最新報告指出，由於零組件持續短缺及資本支出減緩，保守看待伺服器增長，台燿50%到60%營收來自於伺服器/網通，明年上半年業務可能受到放緩影響，我們將台燿2021年到2023年獲利下調6.4%到17.5%，評等亦降至「中立」，目標價降至112元。
(時報資訊)
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