【時報記者沈培華台北報導】財團法人車輛研究測試中心(簡稱ARTC、車輛中心)串連產業界打造的MIT自駕電動小型巴士- WinBus，自2019年在經濟部發表後，於10月14至16日首度於台北現身，參加一年一度的TIE台灣創新技術博覽會，民眾也可透過TIE的線上展區以虛擬方式瞭解WinBus的各項技術和應用。
國人自研自製的WinBus，充分展現臺灣自駕車科研人才的研發能力。除了已與彰化、高雄及澎湖等縣市政府合作提供民眾觀光交通接駁服務外，車輛中心也與國內近20家的車輛與科技產業技術合作與跨域運用，並在經濟部科專計畫支持下，全面提升車輛產業價值鏈的技術，帶領臺灣自駕產業競逐國際舞台。
相較於達到美國汽車工程師協會(SAE)所定義自駕等級Level 2的市售車輛，車載自動系統僅能完成部分駕駛輔助，駕駛員依舊需要監控環境完成駕駛；MIT自駕電動小型巴士-WinBus是國內第一台自行設計、自行研發、自行打造，並可達高度自動駕駛(High Automation)階段的自駕小巴士，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，可以完成所有駕駛和環境監測功能。
WinBus自2019年發表會即陸續與彰化縣、高雄市及澎湖縣政府合作，2020年與彰化縣政府合作，成為台灣首例上路營運的自駕實驗車，驗證運輸接駁與自駕運行能力，啟動為期一年的「鹿港彰濱智慧觀光接駁」營運實驗計畫。並與澎湖縣政府與旅遊業者合作，未來將導入無人自駕深度旅遊服務模式，將旅遊內容與便利性全面升級，期望帶動當地旅遊商機。
WinBus自2019發表後，帶動國內車輛零組件的技術升級，包括ARTC推動六和機械與長傑科技、精永立工業、和緯車輛共組聯盟，開發自駕小型巴士線控化底盤，並於2020年12月展出「電動線控底盤-PA自動駕駛原型車」。此外，ARTC運用WinBus相關技術，協助技嘉科技開發車載自駕車運算平台、輝創電子研發都會行車輔助系統、以及與惟享科技進行盲點警示、全周影像系統開發。
(時報資訊)
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