由於近一至二年颱風都「過台不入」，讓部份農漁民疏於投保農業保險。近日花東地區發生大雨，初估農業損失包括水稻、香蕉及木瓜等恐超過億元，但能立即獲理賠數字並不會太多，或因有有的品項投保農業保險農民並不多，或須待收穫完畢才知道理賠金額。
富邦產險表示，水稻保險為「區域收穫產量」的型態，須待整體水稻收穫完畢、農糧署完成各鄉鎮的產量調查才能知道有無理賠，個別災害是否導致全鄉鎮的平均產量減少目前未知。因目前一期稻作之產量報告，農糧署尚未公布，且二期之產量預計明年二或三月才能完成，因此，水稻保險之理賠金額尚未能計算。
富達產險進一步指出，另近期除了燦樹颱風豪雨所致之梨農作物損失預估NTD2,000萬元之外，尚無其他理賠案件。
富邦產表示，總計從今年以來，該公司承保各項農業保險理賠，在養殖水產險部份，今年初因受寒害理賠約2,300萬元；梨保險受年初寒害、乾旱及近期豪雨影響，理賠總計金額超過4,500萬元；水稻產量尚未公布，理賠金額尚未能計算。
此外，雲林的木瓜在8月時也曾因下大雨受損嚴重，導致木瓜價格直飆漲，近期台東香蕉、木瓜也同被圓規颱風打趴，至於兩張農業產品投保情況，根據農金局統計，截至8月底為止，富邦產險香蕉植株保單有114張，至於各地農會的香蕉收入保單則有466張；華南產險推出木瓜保單有32張，另外木瓜（高雄）保單則只有2張。
華南產險也指出，由於高雄地區木瓜險於過去2個承保年度皆未啟動理賠，以及部份農民錯過今年投保契機，故今年投保案件量減少，然而因極端氣候天災發生頻率波動異常，木瓜險今年已啟動3次理賠。
(時報資訊)
#農業保險
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