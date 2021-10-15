日本政府15日發表10月經濟報告，報告中調降出口展望，為七個月來第一次，主要是供應鏈瓶頸問題和中國大陸的經濟放緩等因素，影響日本汽車與電子零件出口下降。
日本經濟依賴出口，出口表現轉弱就會影響其經濟表現。該月度報告獲岸田文雄內閣批准後公布。
報告指出，雖然日本經濟仍然在成長，像各種跡象顯示民間消費正在回升，反映日本多個地區解除緊急狀態後刺激民間消費，但報告也同時強調整體經濟復甦速度正在放緩當中。
在經濟展望上，該報告對供應鏈瓶頸相關問題所產生各種風險的關注程度，超過對日本與海外等新冠疫情擴散的風險，並警告必須密切關注供應鏈問題。
日本9月報告調降製造業生產的展望，主要是東南亞疫情迅速擴散，導致當地汽車工廠必須暫停運作。但現在日本政府關注的焦點，已轉為對供應鏈問題影響到日本出的憂慮。
(時報資訊)
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