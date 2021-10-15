【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)顯卡新品ASUS Dual Radeon RX 6600今日上市，運用AMD RDNA 2顯示架構與先進DirectX 12 Ultimate技術，使遊戲中的光線追蹤、FidelityFX Super Resolution(FSR)效能有感提升，結合華碩優異散熱設計，體驗1080p高解析度帶來的遊戲視覺饗宴！

華碩PC、板卡業務同步成長，9月集團營收560.51億元，月增23.3%、年增19.1%，不僅為今年單月新高，且為2007年12月以來新高紀錄累計前三季品牌營收為3584.56億元，年成長逾35%。其中，第三季品牌營收達1300.92億元，季增8.17%，年增9.68%，創下歷史單季新高紀錄。

ASUS Dual Radeon RX 6600顯示卡採用大面積散熱器，包含三個直觸鰭片的熱導管，快速冷卻GPU核心溫度；雙顆軸向式風扇引導大量空氣吹向下方散熱器，並可維持低噪運轉，0dB模式更可在電腦閒置時完全停止風扇，杜絕多餘噪音。2.5 slot插槽設計，在高裝機相容性與高效散熱間取得完美平衡。

華碩特別在耐用度下足功夫，獨家全自動製程確保所有組件完善配置與焊接，每張ASUS Dual Radeon RX 6600顯示卡皆通過144小時驗證程序的嚴格考驗，實現裝機即用與長期可靠的運作。

(時報資訊)

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