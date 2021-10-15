【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16747.58點，漲360.30點；總計753家漲、147家跌、76家持平；委買27863529張、委賣20812297張；總成交值1784.46億元。

(時報資訊)

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