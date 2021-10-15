【時報記者沈培華台北報導】台積電今年(2021年)今年資本支出將達300億美元新高，帶動不少相關供應鏈今年前三季營收創新高，台積電未來三年將投資1000億美元，可望持續帶動供應鏈業績成長，今早台積電股價衝高逼近600元，也帶動帆宣(6196)、華景電(6788)等股價攻頂。
台積電昨日表示，2021年全年的資本支出預算金額約為300億美元。資本支出主要取決客戶以及未來的市場需求，假如需求較預期強，不排除擴大投資。台積電先前已宣布，計劃未來3年將投入1000億美元增加產能，支持客戶需求。
受惠於台積電擴產，不少相關供應鏈第三季以及前三季營收均創新高，像是帆宣(6196)、設備廠京鼎(3413)等，隨著下半年台積電持續擴產，有利供應鏈續旺。
今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動半導體設備產值將續創新高，台廠也雨露均霑。
帆宣第三季營收83.7億元，季增4.5%，年增26.1%，前三季營收229.49億元，年增28%，同步改寫歷史新高。帆宣目前在手訂單衝上448億元新高，下半年持續受惠設備、製造業務訂單入帳，法人看好下半年營收逐季走揚，全年業績挑戰新高。
設備廠京鼎(3413)受惠半導體大廠持續擴產，9月營收為10.97億元創次高，年增30.72%；第三季營收31.81億元，創新高，季增約5.84%；前三季營收88.84億元，年增20.11%，也創下同期新高。
傳載方案商家登(3680)9月營收為2.39億元，年增近39%，其中本業較去年同期成長52%；隨著半導體本業營收穩健成長，帶動單月營收來到今年最高，且未來兩個月家登自動化機台將陸續驗收完成，預期將挹注可觀集團營收。家登第三季營收同創今年以來最佳表現，單季營收約6.7億元，季增約一成，家登1-9月營收19.19億元，年增率約7.3%，也再創同期最佳表現。
「微污染防治」及「RFID系統整廠規畫設計」的本土廠商華景電受惠半導體先進製程持續發展，公司展望持續樂觀。前三季營收7.18億元，年增32.69%，上半年營收4.63億元，年增24.89%，上半年EPS 3.25元，年增16.07%；第二季單季EPS 1.7元，年增49.12%。華景電將跟隨客戶台積電前往美國亞利桑那州投資，估計2022年下半年會有初步合作。
先進封裝濕製程設備供應商辛耘(3583)、弘塑(3131)9月營收表現續強，第三季營收也都攀高；隨著台積電持續拓展先進封裝，有利帶動相關供應鏈第四季續旺。
辛耘第三季營收約12.89億元，季增28.7%，且創單季新高；前三季營收32.48億元，也創下同期新高，年增33.05%。
弘塑9月營收攀高至3.31億元，年增54.44%；第三季營收約9.84億元，季增22.4%，且創單季新高；前三季營收25.38億元，年增44.57%，同步創下歷史同期新高。
(時報資訊)
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