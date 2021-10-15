時序愈來愈接近2021年底，展望第四季台股投資策略，全球及台灣同步走入後疫情時代，各國持續衝高疫苗施打覆蓋率，有助實體經濟繼續邁向復甦，加上電子產業庫存水位仍屬穩健，終端銷售市場也有機會續旺，總體經濟市況持正向樂觀看待，台股在資金活水充沛及經濟緩步復甦雙利多動能力挺下，預料第四季電子強攻、傳產為輔。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，觀察台股基本面，隨全球經濟緩步復甦，科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，加上國際原材物料行情維持高檔，帶動各大貨品接單全面續揚，國內外銷訂單與製造業景氣動能仍維持暢旺。儘管過去在疫情影響下，台灣內需消費、勞動市場需求出現下滑態勢，但隨著國內疫情逐漸緩和，管制措施降級以及政府規劃提出振興經濟措施的帶動，預期內需消費可望逐步回溫，出口也有望持續受惠主要經濟體擴大基礎建設，維持擴張走高態勢。

台股資金動能面，周鉦凱分析，今年7月因疫情影響，台股資金面略微降溫，但象徵股市活水的M1B年增率依然維持高位，達到16.67％，國內貨幣存量M2年增率達8.7％，台股證券劃撥存款餘額也再創歷史新高，攀升至3.07兆元，顯示股市資金無虞，交易動能強勁，預期在資金行情助攻下，台股資產價值逐步浮現。

美國聯準會（Fed）將進行縮減購債規模及明年的可能升息訊號，儘管可能牽動後續外資動向，但依照其前次利率決策會議宣布減債後，股市利空出盡呈現不跌反漲情形，代表將有機會逐漸鈍化，市場也會再重返基本面及企業盈餘面，獲利良好將支撐股市表現。

近期美元走強，主要也是反應美國減債及升息議題影響，美元指數應聲走漲，有利於台股電子族群的匯兌收益，進一步挹注企業的獲利動能。綜觀台股後市，周鉦凱建議，雖然美國聯準會預備減債，但台股資金行情仍未退燒，預料盤面將呈現「電子強攻、傳產為輔」格局，看好半導體、DRAM、5G等電子類股，及趨勢向上的碳中和概念與大陸能耗雙控的受惠族群，如塑化、化纖、造紙及鋼鐵等原物料股。

(時報資訊)