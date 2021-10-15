受第三季財報10月公布影響，台股指數以整理格局為主，短期因美國11月將決定開始減少購債，市場波動度增加，短線操作難度提高，又因大陸限電、G20高峰會、11月全球氣候變遷會議等舉行，投信建議，第四季台股可朝向環保概念ESG題材發揮，挑選科技上游、運動器材與節能減碳類股，持續逢低布局。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前影響第四季資本市場主要有兩大因素，其中是美國已確認將於11月底決定縮減購債規模，預計明年朝向升息之路，將影響全球資金自新興市場回流美國，造成美元逐漸升值的可能；大陸調漲電價，加上限電措施，將影響到製造業於大陸內部所設的生產基地，影響上游原物料的供應與生產。
周書玄認為，大陸限電與電價上漲影響不只大陸，靠大陸生產零組件的台灣廠商，部分設於大陸限電區域內的工廠，生產製造的零組件、組裝廠都可能受到限電、電價上漲使零組件供貨受影響。另先前東南亞疫情也使汽車零組件、製鞋製衣產品產量受限，這一塊好不容易等到疫情趨緩，可望重新趕上聖誕節前出貨旺季來臨。
大陸所謂的減碳、碳中和問題，不僅是大陸關心的議題，全球領袖也緊盯環保議題。周書玄分析，由於大陸年底12月將有冬季奧運於北京舉辦，為塑造良好形象，讓北京過去深受汙染、霧霾的天氣轉佳，讓國際選手能夠於較乾淨的環境下參與比賽，嚴格限制炭排放，也使上游煤礦開採、煉油、煉鋼等廠商，營業時間與產量受嚴格限制。
周書玄認為，台灣電子股會受制於先前補庫存、航運受延誤與中下游拉貨影響，第三季財報可能憂喜參半，電子上游晶片、矽晶圓、車用半導體等受惠搶貨潮表現較亮眼。中下游產業則端看各次產業趨勢與全球供應鏈出貨狀況，可能表現較不一；反之受到全球倡議環保、節能減碳概念Cover下，第四季看好上游晶片、電動車（新能源車）、車用零組件、戶外運動休閒產業相關類股。
富蘭克林華美投信強調，綜觀台灣經濟基本面表現不差，主計處公布8月底統計今年GDP約有5.88％成長率，若以台灣產業及出口產品特性，仍以高科技、設計製造為主，搭配後疫情以服務需求取代商品需求的趨勢，投資科技資訊、消費服務、休閒運動用品與衣鞋製造類，仍具機會，建議不妨利用定期定額台股基金，持續布局台股。
(時報資訊)
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