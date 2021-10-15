新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，翻轉傳統消費模式，消費者逐漸減少前往實體店鋪消費所可能衍生染疫風險，改為網購等電子商務型態，帶動宅經濟發酵，跨境網購需求攀升，尤以兩岸間跨境電商的網購業務量最甚，台灣港務公司15日表示，去年6月甫成立的高雄港海運快遞專區，下半年貨量約586公噸，而今年1到9月已超過3千公噸，宅經濟激勵貨量成長效果顯著。
台灣港務公司表示，由於中國大陸為跨境電商最主要發貨地，而兩岸海運直航航程最快僅需一日，兩岸快速輪更僅需4小時，且較空運具有運載容量大與價格競爭優勢，搭配物流後勤配送得宜，時效與空運不相上下，受電商業者青睞。
港務公司說，台北港率先於104年設立海快專區，貨量逐年呈現大幅增長趨勢，去年全年專區營運量已逼近10萬公噸，高雄港則在去年也獲關務署核准成立專區業務，成為目前台灣唯二擁有海快專區的商港。
高雄港海運快遞專區位於前鎮商港區物流園區倉庫及第二貨櫃中心63號碼頭倉庫，分別由第一郵聯通運公司、以及萬海航運公司經營，第一郵通先於去年6月營運，萬海則於今年5月投入專區業務。
港務公司表示，華南為電商主要出貨地之一，而現有海運快遞業務採貨櫃型態運送，高雄港擁綿密的兩岸貨櫃直航航線，成為電商繼台北港後的另一優良選擇。
港務公司指出，台灣科技產業近年擴張南移，且東協市場擁有人口優勢及消費潛在商機，是電商的下一個戰場，而高雄港與東南亞間航線相當成熟，並鄰近高雄國際機場，海快業務於高雄港操作可享有更多可能性，例如發展海空聯運或結合自貿業務等樣態，可望帶動更多新興物流業務商機。
(時報資訊)
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