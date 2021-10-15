台積電（2330）法說會釋利多，美股ADR飆漲2.35％、美國費城半導體指數也大漲3.08％，帶動台積電今（15）日股價跳空開高，10點過後就衝上599元大漲26元，收復所有短中長期均線，蓄勢衝關600元整數關卡，貢獻台股指數約228點，推升指數直接越過16,700點大漲350點以上。
台積電法說會報佳音，包括晶圓代工產能緊到明年，第三季獲利飆升、第四季更旺，不但台積電在美股交易的ADR股價收112.56美元，大漲2.35％，費半指數也同受鼓舞，大漲超過3％。
台積電今天股價身先士卒領頭飆漲，於10點18分左右攻上599元，10點48粉左右，成交量放大至3.5萬張，已較前一天全場14,271 激增1.45倍，市場買盤大舉回籠，扮演台股多頭指標，台股再度重展攻勢，擺脫近日來盤整的陰霾 。
(時報資訊)
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