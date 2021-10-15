【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國時尚零售商Hugo Boss周四上調今年全年展望。在美國和歐洲強勁需求支撐下，第三季獲利也彈升到疫情前的水準。

該主攻男性時尚的集團預計，經匯率調整後，2021年全年銷售額將成長40%，高於此前的30%至35%的成長目標；營業利益(EBIT)則應為1.75億至2億歐元，高於此前1.25億至1.75億歐元的財測目標。

Hugo Boss指出，歐洲和美國業務復甦強勁；但是在亞太地區，由於新冠病毒相關封鎖重啟，包括暫時關閉商店，對該地區幾個主要市場的消費者形成壓力。

該服飾配件集團表示，第三季銷售為7.55億歐元，營業利益為8500萬歐元，兩者不僅高於去年，也高於疫情爆發前的2019年同期。

Hugo Boss預計在11月4日公布第三季完整業績報告。在率先揭露初步報告之後，周四公司股價一度大漲2.6%。

(時報資訊)