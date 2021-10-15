【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國財政部15日表示，由於當地新冠疫情有再度升溫趨勢，需要與人面對面接觸的服務業衰退幅度擴增，因此，韓國經濟正面臨著持續性的不穩定。
韓財政部所公布的綠皮書指出，目前出口仍然暢旺，就業市場也已顯著改善中。但是，受到服務產業萎靡不振影響，景氣前景的不確定性仍然存在。
韓國目前在晶片與汽車出口強勁下，正處於復甦正軌，但為了要徹底抑制新冠病毒，還是繼續實施社交禁令，使得民眾消費支出還是未見明顯起色。
大概從7月以來，大首爾地區一直都在實施最嚴厲的社交禁令，許多商業活動與民眾聚會都遭到限制。15日，韓國政府宣布，再實施兩星期社交禁令，不過許多項目將不會規定那麼緊，可望慢慢鬆綁。
有意思的是，韓國人刷卡行為並未因新冠病毒而大幅縮手。根據韓國官方資料，9月買東西用信用卡付錢的年增率為8.8%，並已連續8個月成長。同時，百貨公司營業額也年增21.9%。
不過，韓國9月國內汽車銷售額卻年減33.3%，不僅7個月都是減少狀況，且減幅有擴大現象。另外，折扣商店業績也減少9.5%。
以研究總經著稱的韓國開發研究院(KDI)於日前也表示，因為新冠病毒影響，個人支出的復甦遭延宕，韓國經濟成長正面臨越來越大挑戰。
至於各單位對韓國2021年經濟成長預估，當地央行還是維持在4%，並指出日後就算新染疫者激增，也不太可能減少景氣復甦動力。韓國財政部則認為有4.2%，國際貨幣基金(IMF)則更樂觀地上看4.3%。
(時報資訊)
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