【時報記者王逸芯台北報導】譜瑞-KY(4966)儘管第四季營運會受到淡季效應微幅幅衝擊，但法人圈仍看好全年挑戰賺逾6個股本沒問題，且因NB面板規格趨勢向上，將帶動譜瑞-KY的eDP TCON晶片平均單價逐年提升，主要客戶蘋果也傳出後續Macbook將會有14、16吋機種採用mini LED，都為譜瑞-KY長線支撐利多，譜瑞-KY今開高震盪，一度大漲逾4%，股價最高達1725元，重登月線，靠攏季線。

譜瑞-KY第三季營收為53.4億元、季增加8.9%、年增加20.8%，符合法人圈和市場預估。

進入第四季，為傳統出貨淡季，譜瑞-KY有能力轉嫁上漲的晶圓代工成本予客戶，有利於毛利率將維持在目前水準，法人則預估，譜瑞-KY第四季營收、獲利恐相較第三季小幅下滑，但全年有實力賺進逾6個股本。

有鑑於NB面板規格趨勢向上，未來升級至AMOLED、mini LED，將帶動譜瑞-KY的eDP TCON晶片平均單價逐年提升。據悉，2021年蘋果Macbook將會有14、16吋機種採用mini LED，預估mini LED滲透率由2021年的12%提升至2022年的28%。此外，高階Gaming NB也將逐步導入AMOLED面板，譜瑞-KY專注在高階NB市場將不受到居家辦公需求放緩影響。

(時報資訊)

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