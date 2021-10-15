晨鳴紙業公布，預期公司第三季盈利將急跌，晨鳴股價15日盤中受公告影響下挫，開盤報4.2港元，隨即跌至3.97港元，跌幅為6.6％，其後跌幅進一步擴大至7.1％，報3.99港元，成交額為2,670萬港元。

信報引述晨鳴集團表示，單計第三季，公司盈收為人民幣（下同）1.49億至2.49億元，年減56％至73％，每股盈利約0.004港元至0.038港元，2020年同期盈利為5.6億元，每股盈利0.136港元。

晨鳴紙業表示，2021年首三季，公司主要紙種平均售價較2020年上漲，漿紙一體化帶來的成本優勢突出，使經營利潤增長。不過，受宏觀經濟環境影響，第三季造紙行業整體景氣度受挫，紙張價格較2020年同期降低，同時受能源、化工等原料成本大幅上漲影響，導致公司第三季經營利潤下降。

(時報資訊)

#晨鳴 #港元 #紙業

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