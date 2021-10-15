晨鳴紙業公布，預期公司第三季盈利將急跌，晨鳴股價15日盤中受公告影響下挫，開盤報4.2港元，隨即跌至3.97港元，跌幅為6.6％，其後跌幅進一步擴大至7.1％，報3.99港元，成交額為2,670萬港元。
信報引述晨鳴集團表示，單計第三季，公司盈收為人民幣（下同）1.49億至2.49億元，年減56％至73％，每股盈利約0.004港元至0.038港元，2020年同期盈利為5.6億元，每股盈利0.136港元。
晨鳴紙業表示，2021年首三季，公司主要紙種平均售價較2020年上漲，漿紙一體化帶來的成本優勢突出，使經營利潤增長。不過，受宏觀經濟環境影響，第三季造紙行業整體景氣度受挫，紙張價格較2020年同期降低，同時受能源、化工等原料成本大幅上漲影響，導致公司第三季經營利潤下降。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：