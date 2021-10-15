【時報-台北電】隨著天然氣和及煤炭價格飆升，市場預期發電廠將可能改採石油運行，分析師也表示未來幾個月，供應緊張的跡象將越來越明顯，料本周油價漲幅將有望超過2%；周五(10/15)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶81.74 美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.23美元，報每桶84.23美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

#天然氣 #煤炭 #發電廠

重要商品行情

（更新：2021/10/17）
紐約近月RBOB汽油
2.4864 +0.05
日本近月RSS3橡膠
210.30 +0.80
紐約近月輕質原油
82.28 +0.97
BDI綜合指數
4854 -208.00
芝加哥近月黃豆
1217.75 +11.50
芝加哥近月玉米
525.75 +9.00
倫敦三個月期銅
10281.00 +297.00
紐約近月棉花
107.33 +0.23
倫敦三個月期鎳
20020.00 +726.00
紐約近月天然氣
5.410 -0.28
紐約近月黃金
1768.3 -29.60
倫敦近月布蘭特
84.86 +0.86

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