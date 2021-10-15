【時報-台北電】隨著天然氣和及煤炭價格飆升，市場預期發電廠將可能改採石油運行，分析師也表示未來幾個月，供應緊張的跡象將越來越明顯，料本周油價漲幅將有望超過2%；周五(10/15)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：
美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶81.74 美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.23美元，報每桶84.23美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】隨著天然氣和及煤炭價格飆升，市場預期發電廠將可能改採石油運行，分析師也表示未來幾個月，供應緊張的跡象將越來越明顯，料本周油價漲幅將有望超過2%；周五(10/15)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：
美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶81.74 美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.23美元，報每桶84.23美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）
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