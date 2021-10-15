【時報記者張漢綺台北報導】金嘉隆企業(股)公司(7613)將於今年10月28日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

金嘉隆企業公司(產業類別：其他)主要經營茶葉蛋、蛋類製品及豆干銷售，並以「所長茶葉蛋」作為產品品牌，該公司於台南新化設有通過ISO 22000及HACCP之工廠，在製程方面每顆蛋皆經過12道工序，並透過後殺技術，使茶葉蛋呈現無菌狀態，可在常溫、不拆封的情況下，達1年的保存期，該公司並致力將茶葉蛋導入文創思維，以中藥材製作出四囍蛋禮，並以臺灣傳統花布包裹成伴手禮，於107年獲得經濟部OTOP產品設計獎。

金嘉隆企業(股)公司自110年10月21日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，並自10月28日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)，「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)