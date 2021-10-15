【時報編譯張朝欽綜合外電報導】荷蘭汽車導航和數位地圖公司TomTom周四公布了超出預期的季度核心虧損，並提出警告，汽車業的供應鏈問題將持續到明年上半。

執行長Taco Titulaer告知路透，整體來說，公司低估了供應鏈問題，特別是半導體短缺問題的嚴重性。TomTom的消費者和汽車部門的營收將繼續受到這些挑戰的影響。

TomTom指出，對汽車製造商供應地圖和導航軟體的汽車部門，其復甦落後於預期，在第三季的銷售下滑21%。

販賣攜帶型導航設備等汽車硬體的消費者部門，上季度銷售仍下滑了24%。

該公司企業業務部門主要是對科技公司例如Uber或微軟提供地圖、交通資訊和導航軟體，其上季銷售則增加了8%。

TomTom重申了2021年營收財測，但補充表示，可能會進入到財測5億至5.3億歐元的低端區間。該公司還將年度自由現金流財測，從佔總營收的約5%下調至約2%。

TomTom第三季息稅折舊攤提前虧損為530萬歐元，表現劣於分析師預估的100萬歐元虧損。

(時報資訊)