【時報-台北電】隨著美元和美債利率回落，提升黃金吸引力，令金價連續3個交易日上漲，使部分投資人獲利了結，拖累金價回落，但仍有望創下5個月來最大單周漲幅；截至台北時間10月15日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金下跌2.1美元，報每盎司1795.8美元。
12月白銀上漲0.073美元，報每盎司23.55美元。
1月白金上漲7.1美元，報每盎司1059.4美元。
12月鈀金下跌27.4美元，報每盎司2123.5美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
(時報資訊)
【時報-台北電】隨著美元和美債利率回落，提升黃金吸引力，令金價連續3個交易日上漲，使部分投資人獲利了結，拖累金價回落，但仍有望創下5個月來最大單周漲幅；截至台北時間10月15日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金下跌2.1美元，報每盎司1795.8美元。
12月白銀上漲0.073美元，報每盎司23.55美元。
1月白金上漲7.1美元，報每盎司1059.4美元。
12月鈀金下跌27.4美元，報每盎司2123.5美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
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