【時報-台北電】隨著美元和美債利率回落，提升黃金吸引力，令金價連續3個交易日上漲，使部分投資人獲利了結，拖累金價回落，但仍有望創下5個月來最大單周漲幅；截至台北時間10月15日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

　12月黃金下跌2.1美元，報每盎司1795.8美元。

　12月白銀上漲0.073美元，報每盎司23.55美元。

　1月白金上漲7.1美元，報每盎司1059.4美元。

　12月鈀金下跌27.4美元，報每盎司2123.5美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#黃金 #電子盤

重要商品行情

（更新：2021/10/17）
紐約近月RBOB汽油
2.4864 +0.05
日本近月RSS3橡膠
210.30 +0.80
紐約近月輕質原油
82.28 +0.97
BDI綜合指數
4854 -208.00
芝加哥近月黃豆
1217.75 +11.50
芝加哥近月玉米
525.75 +9.00
倫敦三個月期銅
10281.00 +297.00
紐約近月棉花
107.33 +0.23
倫敦三個月期鎳
20020.00 +726.00
紐約近月天然氣
5.410 -0.28
紐約近月黃金
1768.3 -29.60
倫敦近月布蘭特
84.86 +0.86

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