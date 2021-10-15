人民幣兌美元中間價15日報6.4386，較14日報6.4414，升28個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日展開人民幣（下同）5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和100億元7天期逆回購操作，該MLF操作規模完全對沖10月MLF到期量，利率連續第18個月持平於2.95％。

人行15日逆回購規模亦為「十一」長假縮量後連續第7日百億元操作，利率繼續持穩於2.2％，據此計算，公開市場本周全口徑淨回籠4,600億元，創8個半月單周新高。

路透統計，本周逆回購到期規模為5,100億元，其中15日到期100億元，另外，15日還有一筆規模5,000億元的MLF到期，這也是10月唯一的一筆。

(時報資訊)

#逆回購 #人民幣 #中間價

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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