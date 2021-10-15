人民幣兌美元中間價15日報6.4386，較14日報6.4414，升28個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日展開人民幣（下同）5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和100億元7天期逆回購操作，該MLF操作規模完全對沖10月MLF到期量，利率連續第18個月持平於2.95％。
人行15日逆回購規模亦為「十一」長假縮量後連續第7日百億元操作，利率繼續持穩於2.2％，據此計算，公開市場本周全口徑淨回籠4,600億元，創8個半月單周新高。
路透統計，本周逆回購到期規模為5,100億元，其中15日到期100億元，另外，15日還有一筆規模5,000億元的MLF到期，這也是10月唯一的一筆。
(時報資訊)
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