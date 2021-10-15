美國總統拜登今天簽署法案，暫時提高政府舉債上限到28.9兆美元，把債務違約期限推遲到12月。

美國財政部估計，若不提高債務上限，政府可能於本月18日用罄所有資金。

拜登今天簽署的法案將債務上限提高了4800億美元，預料可供政府運作至12月3日。

經民主、共和兩黨爭執數週後，聯邦參議院上週同意暫解政府燃眉之急，聯邦眾議院繼而於12日通過法案。

(時報資訊)

#拜登 #12月 #簽署法案 #推遲 #債務違約

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

延伸閱讀