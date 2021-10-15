美國總統拜登今天簽署法案，暫時提高政府舉債上限到28.9兆美元，把債務違約期限推遲到12月。
美國財政部估計，若不提高債務上限，政府可能於本月18日用罄所有資金。
拜登今天簽署的法案將債務上限提高了4800億美元，預料可供政府運作至12月3日。
經民主、共和兩黨爭執數週後，聯邦參議院上週同意暫解政府燃眉之急，聯邦眾議院繼而於12日通過法案。
(時報資訊)
美國總統拜登今天簽署法案，暫時提高政府舉債上限到28.9兆美元，把債務違約期限推遲到12月。
美國財政部估計，若不提高債務上限，政府可能於本月18日用罄所有資金。
拜登今天簽署的法案將債務上限提高了4800億美元，預料可供政府運作至12月3日。
經民主、共和兩黨爭執數週後，聯邦參議院上週同意暫解政府燃眉之急，聯邦眾議院繼而於12日通過法案。
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