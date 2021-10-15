【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)昨日法說會釋利多，今股價強漲，也帶動買盤追捧聯電(2303)，其開高走高，盤中大漲3.3元至60元，站回5日及10日線。聯電將於10月27日接棒舉行法說會，目前法人對聯電第4季展望也仍為正向。

台積電昨日法說會釋出第3季業績創新高，並持續看好第4季，以及至2022年都將維持產能吃緊情況等多項利多，台積電ADR上漲2.35%。聯電ADR則小漲0.79%。隨著台積電股價站回所有均線之上，買盤也轉為搶買聯電，激勵股價觸及60元關卡。

聯電9月營收187.51億元，雖中止連四個月創高紀錄，仍寫下歷史單月次高。部分外資法人看好，聯電將於第4季再啟動第四波漲價，有利第4季營收再挑戰新高，並且持續推升毛利率向上。

聯電9月營收為187.5億元，比8月新高187.89微減0.2%，較去年同期增加29.01%。第3季營收達559.06億元新高，季增9.82%。聯電1~9月營收1539.11億元，同步創新高，年增17.02%。

聯電於上季法說會對第3季展望樂觀，營收將再創新高；公司預估季晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高，季增約7-8%；聯電估第3季毛利率約35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第2季持續增長。

聯電於上季法說會表示，第3季的需求仍然強勁，供給面緊張狀況持續。且預期公司毛利成長動能將可持續到第3季。聯電第3季產能利用率達100%，預期結構性的需求將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升。

(時報資訊)

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