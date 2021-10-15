大陸股市15日低開。上證指數開市報3,551點，跌6點，跌幅為0.18％，深成指開市報14,294點，跌47點，跌幅為0.33％。

滬深300指數開市報4,896點，跌17點，跌幅為0.35％，創業板指數開市報3,198點，跌16點，跌幅為0.52％。

各類股普遍下跌，有色金屬跌近1％，金融、石油、房產股偏軟，次新股靠穩。

(時報資訊)

#陸股 #深成指 #房產股

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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