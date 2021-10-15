大陸股市15日低開。上證指數開市報3,551點，跌6點，跌幅為0.18％，深成指開市報14,294點，跌47點，跌幅為0.33％。
滬深300指數開市報4,896點，跌17點，跌幅為0.35％，創業板指數開市報3,198點，跌16點，跌幅為0.52％。
各類股普遍下跌，有色金屬跌近1％，金融、石油、房產股偏軟，次新股靠穩。
(時報資訊)
大陸股市15日低開。上證指數開市報3,551點，跌6點，跌幅為0.18％，深成指開市報14,294點，跌47點，跌幅為0.33％。
滬深300指數開市報4,896點，跌17點，跌幅為0.35％，創業板指數開市報3,198點，跌16點，跌幅為0.52％。
各類股普遍下跌，有色金屬跌近1％，金融、石油、房產股偏軟，次新股靠穩。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：