天氣入秋後，秋高氣爽，高溫比起9月已經下降，連帶用電量也降低，另外天氣轉為穩定，太陽光電恢復發電，讓15日供電燈號轉為供電穩定的綠燈。
根據台電網站顯示，15日預估最高用電3,550.0萬瓩，尖峰使用率90 %，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3,944.1萬瓩，預估尖峰備轉容量286.3 萬瓩，備轉容量率為11.10%，供電燈燈號轉為亮出供電穩定的綠燈。
值得注意的是，由周末有東北季風南下，16日下午北部及東北部天氣轉涼，北部及東北部地區有短暫陣雨，晚起並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。
(時報資訊)
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