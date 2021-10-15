颱風襲港緊接重陽節假期，港股休市兩日，14日晚間美股道指收市急升534點，納指升幅達1.7％，標指升1.7％，創3月以來最大升幅。港股15日開盤漲逾兩百點，重上兩萬五。

香港信報報導，恒指14日開盤漲224點，漲幅為0.9％，報25,187。國指開盤漲67點，漲幅為0.76％，報8,916點。科指開盤漲82點，漲幅為1.3％，報6,282點。

個股方面，騰訊開盤漲1.8％報491.8港元。友邦開盤漲1.9％報89.15港元。美團開盤漲2.2％報275港元。

大陸擬推動職業教育高品質發展，鼓勵上市公司等企業舉辦職業教育，多隻教育A股13日急漲，漲幅為漲停。在港上市之大陸教育股開盤上漲，中國東方教育開盤漲一成半，宇華及新高教開盤漲14.8％。

(時報資訊)

#教育股 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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