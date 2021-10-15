颱風襲港緊接重陽節假期，港股休市兩日，14日晚間美股道指收市急升534點，納指升幅達1.7％，標指升1.7％，創3月以來最大升幅。港股15日開盤漲逾兩百點，重上兩萬五。
香港信報報導，恒指14日開盤漲224點，漲幅為0.9％，報25,187。國指開盤漲67點，漲幅為0.76％，報8,916點。科指開盤漲82點，漲幅為1.3％，報6,282點。
個股方面，騰訊開盤漲1.8％報491.8港元。友邦開盤漲1.9％報89.15港元。美團開盤漲2.2％報275港元。
大陸擬推動職業教育高品質發展，鼓勵上市公司等企業舉辦職業教育，多隻教育A股13日急漲，漲幅為漲停。在港上市之大陸教育股開盤上漲，中國東方教育開盤漲一成半，宇華及新高教開盤漲14.8％。
(時報資訊)
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