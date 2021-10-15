【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，故以利率招標方式展開7天期100億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率2.2%；及1年期人民幣中期借貸便利(MLF)操作5000億元，中標利率2.95%。

　據統計，本周逆回購到期規模達5100億元；淨回籠達4600億元，創8個半月單周新高。此外，自國慶連假量縮後，人行至今連續7個交易日維持單日100億元逆回購。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#MLF #人民幣

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
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日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
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南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
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香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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