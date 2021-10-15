【時報記者莊丙農台北報導】泰豐(2102)今天召開股臨會，另一個重要議題就是處分泰豐中壢廠的土地。因為有股東反映之前泰豐董事會決議出售泰鑫與泰誠公司股權，認為時機、程序和拍賣方式都有疑慮，所以當初大股東南港(2101)才依法召開這次股臨會。新的泰豐董事會針對中壢廠4.4萬坪土地將不賣股權，會直接標售土地。

這次臨時股東會討論事項有股東提出要求「停止處分子公司泰誠開發及泰鑫建設相關股權及土地」案，討論如何合法出售中壢廠土地，因為這筆土地享有桃園市政府獎勵容積率，必須依照合約在2022年9月底前完成變更，有時間壓力。

大股東強調，從未反對賣地，而是反對以出售股權標售的方式來辦理。因為根據房地產業界人士分析，處分這類大型的不動產，如果直接賣地可以吸引更多買家，透過公開標售的合法程序，可以為公司創造更多的利益。

趙國帥認為，為因應美國高關稅對公司的影響，出售土地可以充實公司營運資金，台灣已經慢慢走出疫情陰影，房地產市場逐漸回溫，這時候的標售土地，可以為公司帶來更充裕的資金。

為降低美國對輪胎業反傾銷調查的衝擊，泰豐和南港會攜手合作、調整市場對策，強化歐洲、中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地非美市場業務、推出電動車胎新品，發展海外代工合作模式，盡量抵銷損失。

(時報資訊)

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