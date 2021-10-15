【時報-台北電】大陸今年截至10月14日已有205家企業終止A股IPO，家數遠超去年全年，其中183家為主動撤回申請，佔比達89.27%。部分企業在撤回後重新啟動新一輪的上市輔導，這些重新申報IPO的案例中，大部分企業選擇轉板。

根據上證報引用統計數據顯示，年內IPO表現最活躍的創業板和科創板，同時也是IPO終止最頻發的板塊。

今年以來，已經有98家創業板IPO申報企業的項目狀態變更為終止。其中，有91家為主動撤回，有5家因上市審核不通過而終止，有1家因財務資料已過有效期且逾期達3個月未更新被證監會終止註冊，還有1家則是因未在規定時限內回復被深交所終止審核。

科創板IPO終止企業則達75家。其中，主動撤材料的有68家，包括提交註冊後又主動撤回材料的6家，因上市審核不通過而終止的有7家。

根據Wind數據統計，今年截至10月14日，滬深兩市一共有376家公司成功上市，其中滬市主板76家、科創板126家、深市主板27家、創業板147家，共募資3786億元，創歷史新高。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#A股 #IPO

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