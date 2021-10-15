【時報記者莊丙農台北報導】泰豐(2102)今天舉行股東臨時會，由南港副董事長趙國帥擔任會議主席，在雙方主帥先前已經會面，確定各自提名人選，今天會議進行順暢，最後選出9席董事（含3席獨董），南港取得4席一般董事、2席獨立董事，泰豐經營權正式易主。

南港名譽董事長林學圃與泰豐董事長馬述健在上次泰豐股東常會後會面，敲定臨股會提名人選，今天也依照安排人選，南港取得4席董事分別為：江慶興、趙國帥、陳恒寬、葛作亮，獨立董事鄭富月、姚文亮；原泰豐公司取得兩席董事為方詳棋、於知慶，獨立董事1席為趙士懿。

會後也立刻召開董事會，選出前南港董事長江慶興擔任新任泰豐董事長。

今天股臨會另一個重要議題是處分泰豐中壢廠的土地。因為有股東反映之前泰豐董事會決議出售泰鑫與泰誠公司股權，認為時機、程序和拍賣方式都有疑慮，所以當初大股東南港(2101)才依法召開這次股臨會。新的泰豐董事會針對中壢廠4.4萬坪土地將不賣股權，會直接標售土地。

這次臨時股東會討論事項有股東提出要求「停止處分子公司泰誠開發及泰鑫建設相關股權及土地」案，討論如何合法出售中壢廠土地，因為這筆土地享有桃園市政府獎勵容積率，必須依照合約在2022年9月底前完成變更，有時間壓力。

大股東強調，從未反對賣地，而是反對以出售股權標售的方式來辦理。因為根據房地產業界人士分析，處分這類大型的不動產，如果直接賣地可以吸引更多買家，透過公開標售的合法程序，可以為公司創造更多的利益。

趙國帥認為，為因應美國高關稅對公司的影響，出售土地可以充實公司營運資金，台灣已經慢慢走出疫情陰影，房地產市場逐漸回溫，這時候的標售土地，可以為公司帶來更充裕的資金。

為降低美國對輪胎業反傾銷調查的衝擊，泰豐和南港會攜手合作、調整市場對策，強化歐洲、中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地非美市場業務、推出電動車胎新品，發展海外代工合作模式，盡量抵銷損失。

(時報資訊)

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