以盧比歐（Marco Rubio）為首的美國共和黨籍聯邦參議員今天要求總統拜登政府，將中國大陸電信巨擘華為分拆出來的榮耀公司列入黑名單，理由是這家企業對美國國家安全構成威脅。
根據路透社所取得一封日期標註為10月14日的信函，盧比歐形容榮耀公司（Honor）本質上是中國政府的「武器」，最近不受限地觸及美國不授權讓華為使用的技術。
美國政界鷹派主張對中國大陸採取強硬立場的聲浪日益高漲，這封信函又添上一股力量，共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）和史考特（Rick Scott）也簽名連署。
盧比歐表示，北京藉由分拆榮耀公司，「有效躲過了美國的重要出口管制」。華為是於去年11月將低階智慧型手機品牌「榮耀」分拆出售。
他寫道：「若不採取因應行動，恐怕商務部會創下危險先例，向對手釋出一個訊息：我們缺乏能力或意志力來懲罰專制政權明目張膽的財務操作。」
榮耀公司、美國商務部和大陸駐華府大使館尚未置評。華為則不願評論，僅重提先前的聲明，聲稱華為在分拆榮耀公司後，並未持有其股權或涉入經營管理。
2019年，美國前總統川普執政時，以國安威脅為由將華為列入貿易黑名單；但華為否認這類指控。
今年8月，以聯邦眾議院外交事務委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）為首的14名共和黨籍國會議員，也呼籲商務部將榮耀公司列入黑名單。他們指稱，陸方分拆榮耀公司是為了避開美國出口管制，好讓華為取得半導體晶片和軟體。
(時報資訊)
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