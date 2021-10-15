【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：
1.美國勞工部公布，上周（截至10月9日）初次請領失業給付人數周減3.6萬人，降至29.3萬人，少於市場預期的31.9萬人，並為新冠疫情爆發以來首次跌破30萬人大關。上周初領失業金人數4周均值為33.425萬人，周減1.05萬人。截至10月2日當周，美國續領失業救濟人數周減13.4萬人，為259.3萬人。美國人力資源網站Glassdoor資深經濟學家Daniel Zhao表示，現在初領失業給付人數已經與疫前差不多，隨著Delta新冠疫情緩解以及招聘情況改善，今年底初領失業金人數可能降至疫前水準。
2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加608.8萬桶，遠超出市場預期的增加70.2萬桶。汽油庫存減少195.8萬桶，遠超出市場預期的減少8.3萬桶。餾分油庫存減少2.4萬桶，少於市場預期的減少93.3萬桶。上周煉廠產能利用率下滑2.9個百分點，上周美國原油進口量減少144.1萬桶/日。
3.美國9月最終需求生產者物價指數（PPI）月漲0.5%，低於市場預期的月漲0.6%，並較8月的月漲0.7%放緩；與去年同期相比為上漲8.6%，亦低於市場預期的年漲8.7%，但仍創下2010年11月以來新高。扣除食品與能源價格的最終需求PPI月漲0.2%，較8月的月漲0.6%放緩並低於市場預期的月漲0.5%；年漲6.8%，亦低於市場預期的年漲7.1%。扣除食品、能源和貿易價格的最終需求PPI月漲0.1%、年漲5.9%。
4.市場風險偏好升溫，周四美元回落，ICE美元指數尾盤微跌0.036%，報93.982，早盤至一度跌至93.754，創下10日新低。
5.全球最大石油生產國沙烏地阿拉伯拒絕接受要求石油輸出國組織（OPEC）及其減產盟友增加供應的呼籲，以及國際能源署（IEA）表示，天然氣價格飆升可能增加電廠對石油的需求，周四美國期油收漲0.87美元或1.08%，報每桶81.31美元，創下7年新高。布蘭特期油漲0.82美元或1%，報每桶84美元，創下2018年10月來新高。
6.美元匯率與美國債息持續走軟，帶動國際金價連漲第3天，周四紐約期金收漲3.2美元或0.2%，為每盎司1797.9美元。現貨金盤中觸及1801.7美元，創下9月15日以來新高。其他貴金屬方面，銀價漲1.7%，報每盎司23.45美元。鉑金漲3.1%，為每盎司1051.78美元。鈀金漲1.4%，為每盎司2136.18美元。
(時報資訊)
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