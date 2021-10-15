一名男子在50歲時一次領足逾150萬勞退金，近期又再度一次請領勞退金逾130萬，真有這個可能？竟兩度請領逾百萬勞退金？勞保局解惑，該名男子兩度請領的勞退金有所不同，一係舊制勞退金，一係新制勞退金。
據指出，該名男子在50歲時請領的是舊制勞退金，由於年資與年齡都達請領標準，因此該男子得以領得舊制勞退金，因是一次請領，才有逾150萬勞退金。不過，該名男子請領退休金後，仍持續工作，而勞退新制係在2005年7月1日施行，因此，該名男子又擁有勞退新制的勞退金。
據了解，該名男子是在逾60歲時，請領勞退新制的勞退金，由於係公司提撥6%與自提6%的退休金，因此，累計至60歲時，該名男子仍有逾130萬元（加上勞退基金的獲利配給）的勞退金。
據勞保局指出，該名男子請領新制勞退金後，由於仍持續在職場工作，因此在勞退新制的退休金仍將重行計算，簡單的說，就是一次請領完新制勞保若係在今年9月，則從10月起，該名男子因仍在職場，致新制勞退金仍將予重行計算。不過，需至少一年後才能請領勞退金。
勞保局指出，新制勞退也可申請月領，唯投保時間需逾15年，而且年齡也需逾60歲。而勞退新制的退休金累計若未滿15年，只能一次提領。
(時報資訊)
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