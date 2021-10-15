【時報記者林資傑台北報導】遠東銀(2845)前往新加坡設立的代表人辦事處，已於今（15）日正式開業，成為該行海外第4個據點。辦事處位於市中心萊佛士坊（Raffles Place）的新置地大廈，屬中心商業區及金融區，許多國際知名金融機構均在此插旗。

雖然新加坡2劑疫苗覆蓋率已達當地政府設定的8成目標，但Delta變種病毒的突破性感染威脅不減，使新加坡近期每日感染人數續增，社區防疫措施因此重啟，故遠銀此次未舉辦辦事處實體開業典禮，將待疫情和緩後再決定是否另行舉辦歡慶開業儀式。

遠銀看好東協各國經濟發展極具潛力，規畫於新加坡及越南胡志明市設立代表人辦事處，以利瞭解當地金融環境及未來發展機會，申請案於2018年10月獲金管會核准向兩地主管機關申請，原訂去年第二季完成設立，惟進度受疫情影響而遞延。

雖然去年全球市場均受新冠疫情影響，遠銀仍持續深化海外市場布局，越南胡志明辦事處於去年9月7日正式開業。在疫情逆風下，遠銀今年海外獲利仍勉力維持穩定成長，前8月海外獲利約占全行獲利3分之1。

在海外企業放款案帶動手續費收益成長，使法金業務動能轉強挹注下，遠銀2021年9月自結合併稅前獲利2.94億元，月增達42.43％、年增達87.56％，使前三季自結合併稅前獲利25.01億元，雖年減5.29％，但衰退幅度較前8月11.15％顯著收斂。

遠銀總經理周添財表示，跨境聯貸主辦業務雖受疫情衝擊，致使先前的快速成長動能略有放緩、近2年步調趨於謹慎，然而法金銜接東協市場及全球供應鏈移轉商機的策略主軸不變。

隨著新加坡政府宣布朝向與病毒共存的更具韌性目標邁進，周添財認為，在經濟活動與跨國移動逐漸解封後，東協有望加速成為台商投資布局的重鎮，遠銀致力成為與當地企業及台商共同成長的金融夥伴。

展望後市，周添財表示，政經情勢與疫情衝擊仍未穩定，遠銀將持續發揮中型銀行靈活機敏優勢，以新加坡與越南胡志明市2辦事處站穩東協區域市場，並串連香港分行及子公司上海遠融租賃，結合專業菁英團隊，架構更堅實的跨境金融平台。

周添財指出，遠銀將蓄勢推進跨境融資與國際聯貸業務發展，除了定錨海外市場業務外，同時掌握回流台商客群，提供結構型加值融資金融方案，以擴大利基商品的收益貢獻，增添全行獲利動能。

(時報資訊)

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