【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數202.24點，漲3.97點；總計498家漲、115家跌、86家持平；委買6530108張、委賣4427714張；總成交值311.47億元。

(時報資訊)

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