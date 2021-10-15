【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16691.45點，漲304.17點；總計718家漲、133家跌、98家持平；委買26425912張、委賣19301392張；總成交值1227.57億元。

(時報資訊)

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