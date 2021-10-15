【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】越南汽車製造業者Vinfast表示，計畫將在2022上半年，在美國市場開始收VF e35與e36兩款電動車預購單，並可望在2022年底前陸續交車。
預定將在11月的洛杉磯車展上，推出最新這兩款新電動車的VinFast認為，現在還太早預估新電動車確切銷售量。但因為全球車用晶片短缺，據悉Vinfast目前2022年的全球電動車銷售目標為1.5萬輛，遠低於之前所做的5.6萬輛預估。
背後有越南最大集團Vingroup當靠山的Vinfast，先把美國加州當前哨站，2022年將新成立60家車展中心。富爸爸Vingroup於1993年成立時，最早是賣泡麵的，但現在已把業務觸角伸到房地產、休閒度假村、學校教育單位、醫院甚至智慧手機等多面向的產品上。
越南首家汽車自有品牌的Vinfast在2017年設立，目前的競爭目標是放在車體大小與價格多寡。Vinfast還打算提供電動車電池租賃業務供車主選擇，因為車用電池是電動車成本最大的零組件之一，所以Vinfast新電動車售價應該不會計入電池組。
以美國特斯拉為假想敵的VinFast在越南設有車輛組裝廠，計畫在美國銷售時，大部分業務都在網路上進行。同時，Vinfast未來也有可能會在美國設廠。
另外，在資金挹注方面，Vinfast正考慮在美國上市以便就近能獲得。而為了展現進軍歐美電動車市場的決心，VinFast也特別從國際大車廠挖角專業人才。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：