【時報-盤中焦點股】1.商丞(8277)：獲外資連5日買超，早盤股價頻頻觸擊漲停，突破月線。
2.台積電(2330)：昨法說報喜，昨夜ADR漲2.35%，激勵盤初股價漲至594元、漲幅逾3.5%，5日線、月線、季線一次到手。
3.世界(5347)：業績亮麗，後市續好，外資喊上180元、重申買進評等，激勵今早股價漲逾4%，攻克5日線、季線。
4.第一銅(2009)：昨獲外資擴大買超1940張，加上期銅上漲333美元，晨盤疾拉漲停鎖死，量增飛過月線。
5.美琪瑪(4721)：電動車題材點火，前8月每股賺2.74元，早盤強彈3%，重返五日線。
6.雙邦(6506)：9月營收年增37.78%，連兩日亮燈攻頂，站上20元及1年半高價。
7.智原(3035)：法人看好訂單能見度高，對今明年業績抱高度期待，晨盤放量勁揚4%，站在相對高檔。
8.晶焱(6411)：上季業績創新高，Q4旺季續拚新猷，獲投信連7買相挺，一度大漲6%，收復200元及月線。
9.環球晶(6488)：Q3營收寫史上第三高，在長約護體、產能滿載下，晨盤一度反彈3%，護守5日線。
10.高端疫苗(6547)：Lancet RM期刊發表，新冠疫苗二期數據估保護力8~9成，鼓舞早盤勁揚5%，站穩五日線。
11.藥華藥(6446)：獲韓國PV藥證，繼昨日強攻漲停後，今續衝高7.5%，一舉收復月線及半年線。
12.帆宣(6196)：在手訂單創下448億元歷史新高，今、明年營運確定旺，股價飆車直攻漲停。
13.昇貿(3305)：低溫錫膏獲Intel認證指定，為運添動能，盤初攻高約半根漲停板。
14.健和興(3003)：前九月EPS 3.54元，Q3稅前盈餘、稅後純益創新高，多方吐怨氣，攻高逼近90元。
15.夏都(2722)：五倍券+國遊券，2大金剛在股市動盪中護航，早盤強勢反彈逾3.5%。
16.萬海(2615)：股價頻破底外資買超也難救，盤初一度跌逾2%測試160元關卡，成航運股空頭箭靶。
17.金像電(2368)：9月營收年增逾1成，訂單看到明年Q1，多方趕路走高3%，瞄準月線前進。
18.聯電(2303)：漲價題材吸引外資目光，目標價最高喊上119元，昨投信率先轉買超，今早股價大漲約5%，重回5日線上。
20.華榮(1608)：國際銅價高漲，外資昨大幅回補，早盤觸及漲停，並挑戰季線。
21.國票金(2889)：併安泰銀拍板，盤初漲逾3%，收復10日線、月線。
22.同欣電(6271)：Q3營收登新高、Q4會更好，早盤急拉、漲約3%。
23.廷鑫(2358)：受惠鋁價攀高，獲利看俏，早盤勁揚逾8%、站回短均。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：