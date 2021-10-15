【時報-台北電】A股三大指數集體低開，滬指報3551.99點，跌0.18%；深成指報14294.18點，跌0.33%；創指報3198.89點，跌0.52%。醫美板塊早盤領跌，金髮拉比跌停，宜華健康、漱玉平民、國際醫學、澳洋健康、奧園美穀等跌超6%。電力板塊下跌，贛能股份跌停，杭州熱電、內蒙華電、兆新股份跟跌。
農業板塊開盤拉升，敦煌種業快速漲停，登海種業、荃銀高科、農發種業、神農科技等漲幅居前。軍工板塊走高，中兵紅箭漲停，航太宏圖、北方導航、天箭科技、新研股份漲超5%，新興裝備、景嘉微、高德紅外等跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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