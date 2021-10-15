【時報-台北電】A股三大指數集體低開，滬指報3551.99點，跌0.18%；深成指報14294.18點，跌0.33%；創指報3198.89點，跌0.52%。醫美板塊早盤領跌，金髮拉比跌停，宜華健康、漱玉平民、國際醫學、澳洋健康、奧園美穀等跌超6%。電力板塊下跌，贛能股份跌停，杭州熱電、內蒙華電、兆新股份跟跌。

農業板塊開盤拉升，敦煌種業快速漲停，登海種業、荃銀高科、農發種業、神農科技等漲幅居前。軍工板塊走高，中兵紅箭漲停，航太宏圖、北方導航、天箭科技、新研股份漲超5%，新興裝備、景嘉微、高德紅外等跟漲。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股

主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
28869.12 +318.19(1.11%)
10:06
南韓KOSPI
3011.76 +23.12(0.77%)
10:06
香港恆生
25034.87 +72.28(0.29%)
10:11
上證指數
3554.92 -3.36(0.09%)
10:11
深圳成指
14321.09 -20.29(0.14%)
10:11
英國FTSE
7207.71 +65.89(0.92%)
10/14
法國CAC
6685.21 +87.83(1.33%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

延伸閱讀