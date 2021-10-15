【時報-台北電】周四亞洲天然橡膠期貨多數收漲，僅日本期膠下跌，因投資人擔憂全球製造業活動趨緩，進而拖累經濟復甦速度，引發投資人鎖定利潤，為連續第2天下跌，而上海期膠則受到國際油價漲勢支撐，尾盤呈止跌回升；大阪OSE交易所指標3期貨跌近0.6 %，報每公斤224日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲0.6%，報每公斤188.7美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.55%，收於每噸14515元人民幣。

分析師表示，近期原油價格上漲，市場普遍預期通脹將推動全球提前加息，亦抑制上漲幅度。

亞洲橡膠現貨市場漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB跌0.6%，報每公斤61.85泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.9%，報現貨價每公斤175.85美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

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