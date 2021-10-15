【時報記者郭鴻慧台北報導】中國大陸嚴格實施「能耗雙控」政策，使得燃煤發電電價大漲，推升水泥業用電成本大增，水泥價格一路往上飆，水泥雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)9月營收創近期新高後，第4季單月營收也受到法人看好，今日股價雙雙走強，並帶動水泥個股幸福(1108)、東泥(110)等買氣股價紛紛揚升。

大陸各區的水泥價漲勢難擋，台泥、亞泥9月業績挾著中國大陸水泥價格調漲支撐，台泥9月營收創近4個月新高、亞泥9月營收創今年以來新高。據中國大陸水泥網站報價顯示，10月台泥及亞泥(1102)所處貴州、四川、武漢、江西、黃崗等水泥發貨站，區域水泥報價陸續調漲，台泥位於貴州地區發貨站將大幅受惠，而亞泥位在江西、四川、武漢、黃崗等水泥發貨站，水泥價格也在調漲。

法人認為，第4季是水泥業的明顯旺季，再加上中國大陸淹水而遞延的工程必須趕工，因此，第4季的旺季表現將會更旺，預期中國大陸水泥報價在年底前，將易漲難跌，西進的水泥業者第4季單月營收可望持續走高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意