【時報-台北電】字節跳動在遊戲業務又有新動作，旗下沐瞳科技完成遊戲《決勝巔峰》內測。業界認為，《決勝巔峰》將成為騰訊《王者榮耀》最強勁的競爭對手，字節跳動將靠它在大陸電競市場奪得一席之地。
上證報指出，《決勝巔峰》是一款MOBA手遊（多人在線戰術競技遊戲），此輪內測從9月26日開始至10月9日結束。儘管事先沒有做任何宣傳，但《決勝巔峰》作為著名的《無盡對決》大陸國內版，內測依然吸引了大量玩家，遊戲服務器很快顯示註冊人數已滿。
眼看沐瞳有備而來，騰訊在MOBA領域佈局也加速趕路。目前騰訊旗下的IP空前壯大，公開資料顯示，除了《王者榮耀》，《寶可夢大集結》和《英雄聯盟手遊》也成為騰訊進軍海外的主力。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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