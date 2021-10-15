【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)昨日法說會釋出第3季業績創新高，並持續看好第4季，以及至2022年都將維持產能吃緊情況等多項利多，台積電ADR也上漲2.35%，台積電股價今跳空開高19元達592元，一舉突破所有均線反壓，率先越過季線590元關卡。
台積電看好第4季營收可望持續成長，將達154億至157億美元，以中間值155.5億美元計算，將季增4.5%，再創單季營收新高；總裁魏哲家指出，台積電全年美元營收將成長24%。
台積電預計第4季毛利率將達51%至53%，將較第3季再攀升；營業利益率將約39%至41%，將較第3季的41.2%下滑，主要是捐贈BNT疫苗估計將影響營業利益率約1個百分點。台積公司長期毛利率可望達到50%或更高的目標。
台積電總裁魏哲家指出，在領先業界的5奈米製程貢獻下，台積電今年美元營收可望成長24%，台積電2021年及2022年都將維持產能吃緊情況。
台積公司2021年資本支出300億美金不變，將創新高。台積電表示，2021年全年的資本支出預算金額約為300億美元。資本支出主要取決客戶以及未來的市場需求，假如需求較預期強，不排除擴大投資。
另外，台積電正式拍板決定赴日本投資設立晶圓製造廠，預計2022年開始建廠，初步規畫以22奈米至28奈米特殊製程為主，將於2024年量產。
台積電昨天下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。台積電第3季營收148.8億美元，逼近營運目標146億至149億美元的高標，折合新台幣4146.7億元，季增11.4%，創歷史新高紀錄。
台積電前3季營收1.14兆元，年增17.5%，平均毛利率51.2%，較去年同期下滑約1.6個百分點；稅後淨利4303.08億元，年增14.7%，每股純益16.59元。台積電早盤股價勁揚，突破590元，站上月線、季線及半年線關卡。
(時報資訊)
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