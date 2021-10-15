【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四上漲，收在近兩周高點。儘管通膨上升，但投資人仍押注經濟穩定從疫情泥沼中復甦，將支撐企業業績表現。
周四泛歐Stoxx 600指數收漲5.53點或1.20%，為465.92點。礦業股大漲3.3%，創近三個月來最大單日漲幅；科技股再次上揚。
歐洲晶片製造商，包括艾司摩爾(ASML)、英飛凌、貝思半導體(BE Semiconductor)為科技股中表現最好的幾家企業。台灣晶片製造巨頭台積電公布，第三季獲利增長13.8%，激勵了相關公司股價。
受到大宗商品價格飆升影響，中國九月工業產品出廠價格上漲至創紀錄高位。
許多人希望通膨是暫時性的，但供應鏈中斷、能源危機、勞動力短缺，都加劇了市場擔憂，即認為主要央行將提早升息，加速撤回疫情時期的刺激措施。
IG首席分析師Chris Beauchamp表示，股票市場在近幾周似乎擺脫了謹慎，來自華爾街銀行股、歐洲大公司例如LVMH和思愛普(SAP)，以及台積電等的樂觀業績表現，加強了全球經濟仍在前進的觀點，儘管速度有稍微放慢。
據Refinitiv IBES數據，泛歐股市上市公司第三季獲利將年增46.7%。
法國數位廣告商陽獅(Publicis)大漲2.7%。該公司上調全年展望；另外全球轉向數位媒體以及電子商務，使得第三季營收成長超過預期。
思愛普大漲2.9%，對科技股產生最大提振。該企業軟體公司在前一個交易日發布強勁季度財報表現之後，已經有上漲4%。
丹麥健康食品配料廠Chr Hansen跌6.7%。該公司宣布上季獲利低於預期。
對歐股拖累最大的是AZ(AstraZeneca)的下跌0.5%。歐洲藥物管理局表示，已經開始對該公司基於抗體的新冠肺炎治療法展開即時的審查。
(時報資訊)
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