泰豐經營權之爭順利落幕，由大股東南港輪胎發起的股東臨時會今日登場，按照雙方先前達成的共治共識，南港取得過半的6席董事，順利入主泰豐，也為兩家公司朝合併經營跨出重要一步，現有公司派則取得3席，屈居下風，正式讓出經營權。

喧騰一時的泰豐經營權之爭，在8月31日召開的股東常會，就已看出勝負，由於南港擁有多數股權優勢，考量「延長戰」對公司穩定經營沒有幫助，在委託書大王張永祥的穿針引線下，於股東臨時會達成共治共識，也讓今日改選相對平靜。

改選結果出爐，南港提名的有江慶興(前南港輪胎董事長，現為南港輪胎董事)，南港輪胎副董事長趙國帥與陳恒寬 (寬典聯合法律事務所所長)、葛作亮(前華航董事)及獨董鄭富月、姚文亮。原公司派則拿下3席，分別為方詳棋(蘇勒德國際顧問總經理)、現任泰豐董事於知慶(恆昇法律事務所資深合夥律師)及獨董趙士懿。

市場人士分析，雖說是「共治」，但多一席就是贏，且南港取得過半的6席董事席次，將主導未來泰豐營運，在泰豐變天後，最受矚目的泰豐中壢廠出售案，也將由新選出的董事會決定，考量近期房地產市場飆漲，可能採折衷方式處理。

(時報資訊)

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