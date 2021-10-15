【時報記者任珮云台北報導】自9月以來全球市場出現回檔，不過，第三季受政策影響的中國股市反而相對逆勢上漲，在中港台三地中表現最佳，保德信投信指出，滬深300指數9月來反彈2.8%，優於同期港股下跌3.32%、台股下挫6.53%；至於10月以來的表現，滬深300指數反彈0.97，港股反彈1.57%，台股下跌3.23%。9月以來的一個半月表現，仍以陸股領先；而台股表現最弱，累計下跌了近1成。
保德信分析，中國股市第四季的市場投資風格，將再度由以週期性產業為主的中小型股，轉趨大型股及跌深的大型消費類股。
保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，第二季以來中小型股急起直追，加上大型股下半年受到監管等影響，使得代表大型股的滬深300指數，與中小型企業為主的中證500指數出現交叉走勢，不過，中小型股當中的週期性產業如工業、原物料等占比較高，眼見受惠景氣復甦的反彈即將達到滿足點，預期資金將開始轉向大型股，而先前面臨高估值及監管問題導致股價修正的消費類股，未來最有反彈契機。
近期中國限電對於產業的影響，也是讓大型股較為有利，許智洋分析，政策面造成經濟下行風險勢必影響短期陸股信心層面，但並非各產業生產都受影響，例如耗能較低的食品、醫藥、白酒、家具等行業影響不大，較有機會吸引資金挹注，此外，清潔能源包括新能源車、光伏、風電長期成長潛力亦將更加確立。
許智洋認為，有鑒於大型消費族群今年以來估值已陸續修復，利空大致上已反映在股價走勢，目前確實見到資金回流大型股的跡象，另一方面，隨著第四季消費旺季來臨，勢必推升大型消費類股上漲機會，因此建議投資人，不妨趁陸股出現逢修正時，伺機布局大型股，以參與第四季的補漲行情。
根據過往經驗統計，歷年10月大陸股市平均上漲機率高達七成以上，各指數的平均漲幅約介於1.3%至3.6%，以上證指數與滬深300指數來看，歷年10月平均可分別繳出1.3%與1.7%的好表現。
(時報資訊)
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