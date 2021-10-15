【時報-台北電】美元走軟，帶動紐約期金連3漲；因美元走軟，減少黃金持貨成本，以及美國公債殖利率下降，提振黃金避險需求，帶動期金價格上揚，為連續3個交易日上漲，並堅持於1個月高點，另外白金漲近3%，鈀金漲逾2%。

分析師表示，市場對通膨率過高的擔憂升溫，亦成為支撐金價上漲動力，但若是開始推行貨幣緊縮政策，則不利於黃金市場，因此目前投資人多觀望聯準會(Fed)與各國央行動態。

周四(10/14)收盤報價，12月黃金漲3.2美元，報每盎司1797.9美元，12月白銀漲0.31美元，報每盎司23.48美元，1月白金漲28.1元，報每盎司1052.3美元，12月鈀金漲44.8美元，報每盎司2150.9美元。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#期金 #黃金 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/15）
紐約近月RBOB汽油
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紐約近月黃金
1797.9 +3.20
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209.50 +1.50
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9984.00 +333.00
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芝加哥近月玉米
516.75 +4.50
倫敦近月布蘭特
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19294.00 +376.00

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