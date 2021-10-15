【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示，核准路博邁投信申報募集開放式股票型「路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。
「路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由臺企銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。
證期局表示，此基金原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於國內外股票的總金額不得低於基金淨值的70％，且投資於外國有價證券及顛覆式創新股票的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。
(時報資訊)
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