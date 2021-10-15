【時報-台北電】獲利了結，周四馬來西亞棕櫚油回落近3%；因印度調降食用油進口關稅，帶動馬來西亞棕櫚油刷新歷史紀錄，突破5000馬幣，引發投資人獲利了結，拖累其價格回落近3%。
分析師表示，棕櫚油過高的價格反而會抑制需求，因此預期短期內會回檔修正，另外大連豆油走軟，削弱棕櫚油競爭力，亦成為其價格走跌原因。
周四(10/14)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 12月棕櫚油期貨終場下跌144馬幣，或約2.9%，至每噸4877馬幣（約1174.3美元），而近月棕櫚油約跌1.9%，報每公噸5160馬幣；大連期交所近月豆油約跌0.8%，近月棕櫚油約跌2.4%；芝加哥期交所近月豆油約漲1%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)
(時報資訊)
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